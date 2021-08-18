«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок

16 августа, на следующий день после того, как движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило о захвате власти в Афганистане, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин объявил, что самолеты авиакомпании будут облетать территорию этой страны.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются двух рейсов — это Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — сказал он тогда.

Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».

Американский регулятор запретил пассажирским самолетам летать над Афганистаном на высоте ниже 8 тыс. м. Ряд авиакомпаний вообще отказались от полетов над страной, в том числе Lufthansa.