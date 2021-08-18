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«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок

Последний день продажи билетов на это направление на сайте авиакомпании — 21 августа
«Аэрофлот» AFLT ₽68,66 +2,48% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва, сообщило генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа — предварительно до конца октября этого года», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота».

На сайте перевозчика последним днем, когда можно приобрести билеты Москва — Бангкок, значится 21 августа.

Источник «Известий» в авиакомпании рассказал, что отмена рейсов связана с введенными ограничениями на полеты в воздушном пространстве Афганистана.

«Аэрофлот» отказался от полетов над Афганистаном
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

16 августа, на следующий день после того, как движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило о захвате власти в Афганистане, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин объявил, что самолеты авиакомпании будут облетать территорию этой страны.

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«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются двух рейсов — это Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — сказал он тогда.

Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».

Американский регулятор запретил пассажирским самолетам летать над Афганистаном на высоте ниже 8 тыс. м. Ряд авиакомпаний вообще отказались от полетов над страной, в том числе Lufthansa.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Группа «Аэрофлот» Таиланд авиасообщение отмена
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