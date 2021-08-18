«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
«Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва, сообщило генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.
«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа — предварительно до конца октября этого года», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота».
На сайте перевозчика последним днем, когда можно приобрести билеты Москва — Бангкок, значится 21 августа.
Источник «Известий» в авиакомпании рассказал, что отмена рейсов связана с введенными ограничениями на полеты в воздушном пространстве Афганистана.