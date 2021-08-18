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Тиньков за день разбогател почти на $178 млн

По итогам торгов на Лондонской бирже 17 августа капитализация головной компании Тинькофф Банка достигла исторического максимума
Тинькофф Банк TCS $98,4 -2,18% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков за день разбогател почти на $178 млн благодаря резкому росту капитализации головной компании банка TCS Group.

Стоимость депозитарных расписок TCS Group на момент закрытия торгов на Лондонской бирже 17 августа достигла $100,55 за штуку. Одна депозитарная расписка компании в Москве на максимуме торговалась по цене 7421,8 руб. — это исторический рекорд. Капитализация компании достигла рекордных $20 млрд.

Основным инвестором компании является семейный траст Олега Тинькова примерно с 35% акций. С учетом общего количества бумаг капитализация TCS Group за день выросла более чем на $508 млн, принеся самому Тинькову, соответственно, почти $178 млн.

Тиньков разбогател на $400 млн с момента начала конфликта с Nemagia
Бизнес
Олег Тиньков

TCS Group должна 26 августа предоставить отчетность за второй квартал. В мае компания отчиталась за первый квартал 2021 года о рекордной чистой прибыли 14,2 млрд руб., показав прирост 57% год к году. За первые три месяца общая выручка выросла на 21%, до 56,8 млрд руб.

В октябре 2020-го Тиньков заявил, что капитализация TCS Group составит $10 млрд к 2022 году. Однако такого результата компания достигла уже в феврале 2021-го.

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Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании в начале 2021 года. Принадлежащие бизнесмену и его семье акции класса B, которые равнялись десяти голосам, были конвертированы в акции класса А с весом в один голос. В результате доля голосующих акций Тинькова упала с 84 до 35%.

Автор
Анна Громова Анна Громова
Олег Тиньков состояние Тинькофф Банк
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