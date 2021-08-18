Тиньков за день разбогател почти на $178 млн

По итогам торгов на Лондонской бирже 17 августа капитализация головной компании Тинькофф Банка достигла исторического максимума

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков за день разбогател почти на $178 млн благодаря резкому росту капитализации головной компании банка TCS Group.

Стоимость депозитарных расписок TCS Group на момент закрытия торгов на Лондонской бирже 17 августа достигла $100,55 за штуку. Одна депозитарная расписка компании в Москве на максимуме торговалась по цене 7421,8 руб. — это исторический рекорд. Капитализация компании достигла рекордных $20 млрд.

Основным инвестором компании является семейный траст Олега Тинькова примерно с 35% акций. С учетом общего количества бумаг капитализация TCS Group за день выросла более чем на $508 млн, принеся самому Тинькову, соответственно, почти $178 млн.

TCS Group должна 26 августа предоставить отчетность за второй квартал. В мае компания отчиталась за первый квартал 2021 года о рекордной чистой прибыли 14,2 млрд руб., показав прирост 57% год к году. За первые три месяца общая выручка выросла на 21%, до 56,8 млрд руб.