Почти 200 свалок в российских городах закроют на год раньше

В российских городах к 2023 году планируется закрыть 191 несанкционированную свалку. Власти также типизируют решения по ликвидации полигонов — стоимость рекультивации может снизиться в среднем на 3–5 млн руб. за гектар

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Свалки в российских городах ликвидируют на год раньше, в 2023 году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она сказала на совещании с руководителями регионов по реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера.

Из-за значительной разницы в технологиях, используемых для рекультивации, Абрамченко поручила разработать типовые решения ликвидации свалок. Российский экологический оператор уже завершил эту работу, говорится в сообщении.

«Со стороны федерального центра уже проведена типизация решений по ликвидации. Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3–5 млн руб. за гектар», — сказала Абрамченко.

По ее словам, на начало 2021 года в России ликвидировано 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда. Общая площадь восстановленных земель составила 830 га, качество жизни улучшилось почти у 5 млн человек.