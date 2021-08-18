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Почти 200 свалок в российских городах закроют на год раньше

В российских городах к 2023 году планируется закрыть 191 несанкционированную свалку. Власти также типизируют решения по ликвидации полигонов — стоимость рекультивации может снизиться в среднем на 3–5 млн руб. за гектар
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Свалки в российских городах ликвидируют на год раньше, в 2023 году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она сказала на совещании с руководителями регионов по реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера.

Из-за значительной разницы в технологиях, используемых для рекультивации, Абрамченко поручила разработать типовые решения ликвидации свалок. Российский экологический оператор уже завершил эту работу, говорится в сообщении.

«Со стороны федерального центра уже проведена типизация решений по ликвидации. Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3–5 млн руб. за гектар», — сказала Абрамченко.

По ее словам, на начало 2021 года в России ликвидировано 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда. Общая площадь восстановленных земель составила 830 га, качество жизни улучшилось почти у 5 млн человек.

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Незаконные свалки должны стать «забытым прошлым», отметила вице-премьер. «Нужно сформировать новую культуру обращения с отходами и создавать безопасные современные объекты обращения с ТКО», — сказала она.

Согласно нацпроекту «Экология», рекультивировать землю, которая находится под 191 несанкционированной свалкой, изначально планировалось к 2024 году. Речь идет в том числе о ликвидации наиболее опасных объектов, таких как полигон «Красный бор» в Ленинградской области и промплощадка ООО «Усольехимпром» в Иркутской области.

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«Также планируется найти средства на ликвидацию брошенных промышленных свалок и предприятий», — говорится в нацпроекте. В частности, обязать оплачивать рекультивацию могут самих владельцев полигонов. Разработать такие меры Абрамченко в январе поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору.

Авторы
Людмила Подобедова Людмила Подобедова, Виктория Полякова Виктория Полякова
свалки Виктория Абрамченко Экология
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