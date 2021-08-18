Академик РАН ответил на сообщения об отказе в вакцинации людям с ВИЧ

Побочные эффекты от вакцины у больных ВИЧ не отличаются от тех, что выявляют у прочих пациентов, однако им, возможно, придется прививаться чаще

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Наличие ВИЧ-инфекции само по себе не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У ВИЧ-инфицированных не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором не рекомендуется прививка. Поэтому при отсутствии выраженного иммунодефицита никаких противопоказаний к вакцинации для людей с ВИЧ-инфекцией нет, тем более для тех, кто находится на антиретровирусной терапии», — пояснил он.

Эксперт добавил, что неблагоприятные реакции на прививку у ВИЧ-позитивных людей не отличаются от реакций ВИЧ-отрицательных. Однако, по словам специалиста, иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным, возможно, им чаще придется ревакцинироваться.

Покровский отметил, что вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса больных ВИЧ, требуют дальнейшего изучения.