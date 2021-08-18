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Академик РАН ответил на сообщения об отказе в вакцинации людям с ВИЧ

Побочные эффекты от вакцины у больных ВИЧ не отличаются от тех, что выявляют у прочих пациентов, однако им, возможно, придется прививаться чаще
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Наличие ВИЧ-инфекции само по себе не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У ВИЧ-инфицированных не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором не рекомендуется прививка. Поэтому при отсутствии выраженного иммунодефицита никаких противопоказаний к вакцинации для людей с ВИЧ-инфекцией нет, тем более для тех, кто находится на антиретровирусной терапии», — пояснил он.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Эксперт добавил, что неблагоприятные реакции на прививку у ВИЧ-позитивных людей не отличаются от реакций ВИЧ-отрицательных. Однако, по словам специалиста, иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным, возможно, им чаще придется ревакцинироваться.

Покровский отметил, что вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса больных ВИЧ, требуют дальнейшего изучения.

Ранее общественное движение «Пациентский контроль» (объединяет людей с социально значимыми заболеваниями) и ассоциация Е.В.А. (защищает женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией), как писал «Коммерсантъ», заявили, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19. Координатор Е.В.А. Мария Годлевская уточнила, что чаще всего пациентов отказываются прививать просто из-за наличия у них ВИЧ-статуса, реже — из-за прохождения антиретровирусной терапии. «Пациентский контроль» и ассоциация Е.В.А. обратятся в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга с просьбой провести разъяснительную работу с медперсоналом, проводящим вакцинацию.

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Фонд «СПИД.Центр» в июле также жаловался Минздраву, что россияне с ВИЧ столкнулись с массовыми отказами в вакцинации от COVID-19, хотя эта болезнь не является поводом для медицинского отвода от прививки. Организация отмечала, что недостоверные сообщения о том, что ВИЧ является противопоказанием к получению вакцины, можно встретить на сайтах некоторых медицинских учреждений.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, где разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург говорил, что «Спутником-V» можно прививать ВИЧ-инфицированных пациентов в состоянии ремиссии.

«Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 [лимфоциты, группа клеток, которую поражает ВИЧ] <...> его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова», — сказал Гинцбург.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Опрошенные РБК эксперты также заявили, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус уточнял, что при иммунодефиците, наоборот, может быть важно сделать прививку от инфекции. «Наличие глубокого иммунодефицита и возможного серьезного сопутствующего заболевания позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения COVID-19, и именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной», — пояснил он.

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Источник: JHU
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Автор
Анна Громова Анна Громова
ВИЧ коронавирус вакцинация
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