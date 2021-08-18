Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров

На кассах должна будет появиться также информация о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и т.д. Кинотеатрам разрешили не пускать в зал людей с некоторыми предметами

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С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах, главным образом они касаются предоставления посетителям большего объема информации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс», — сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, кинотеатры будут обязаны размещать на сайте или у касс информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (словесные пояснения предметов или явлений для слабовидящих или незрячих людей, которые иначе им непонятны, другое название — аудиодескрипция).

Сейчас деятельность кинотеатров и права зрителей регулируются документом, который был принят более 25 лет назад. «Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», — отметили в правительстве.

Зрители также должны получить информацию не только о репертуаре и возрастных ограничениях для фильмов, но и прокате фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.