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Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров

На кассах должна будет появиться также информация о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и т.д. Кинотеатрам разрешили не пускать в зал людей с некоторыми предметами
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах, главным образом они касаются предоставления посетителям большего объема информации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс», — сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, кинотеатры будут обязаны размещать на сайте или у касс информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (словесные пояснения предметов или явлений для слабовидящих или незрячих людей, которые иначе им непонятны, другое название — аудиодескрипция).

Сейчас деятельность кинотеатров и права зрителей регулируются документом, который был принят более 25 лет назад. «Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», — отметили в правительстве.

Зрители также должны получить информацию не только о репертуаре и возрастных ограничениях для фильмов, но и прокате фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Постановление дает кинотеатрам не только новые обязанности, но и полномочия. Например, кинотеатры получили право устанавливать запрет на пронос в кинозалы лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Кинотеатры больше других сфер культуры выиграли от ослабления ограничений
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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В январе 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству сделать объекты культуры и туризма более доступными для людей с ограниченными возможностями. Правительство должно также представить предложения по изменениям в законы, направленные на предоставление инвалидам льгот при посещении федеральных государственных организаций культуры.

Кинотеатры оказались среди наиболее пострадавших от пандемии организаций. С 1 августа московское правительство сняло часть ограничений, кинотеатрам разрешили возобновить работу, но не полными залами.

«Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%», — говорилось в сообщении мэра Сергея Собянина.

С 13 июля в Москве возобновили работу аттракционы, парки, культурные центры, секции и кружки, а также дискотеки. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
кинотеатры постановление правительства РФ Михаил Мишустин
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