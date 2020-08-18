Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра

По словам Константина Райкина, главная драматургия сейчас разворачивается на улицах и площадях белорусских городов, и в этом острейшем спектакле жизни важно выступать в роли порядочных и смелых людей

Константин Райкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главная «драматургия» разворачивается сейчас на улицах и площадях городов Белоруссии, заявил художественный руководитель российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступивший в поддержку уволенного накануне директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко.

Увольнение Латушко, который был отправлен в отставку после того, как поддержал участников акций протеста против режима Александра Лукашенко, Райкин назвал бедой.

«Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих. Читал текст этой речи, ясной, точной, призывающей соблюдать конституцию и наказывать тех, кто ее нарушает. Все. За это он уволен», — говорится в письме Райкина, опубликованном на странице «Сатирикона» в сети Facebook.

Накануне, 17 августа, труппа театра имени Янки Купалы объявила о том, что актеры решили поддержать своего директора и подали заявления об увольнении. При этом актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника.