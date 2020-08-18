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Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра

По словам Константина Райкина, главная драматургия сейчас разворачивается на улицах и площадях белорусских городов, и в этом острейшем спектакле жизни важно выступать в роли порядочных и смелых людей
Константин Райкин
Константин Райкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главная «драматургия» разворачивается сейчас на улицах и площадях городов Белоруссии, заявил художественный руководитель российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступивший в поддержку уволенного накануне директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко.

Увольнение Латушко, который был отправлен в отставку после того, как поддержал участников акций протеста против режима Александра Лукашенко, Райкин назвал бедой.

«Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих. Читал текст этой речи, ясной, точной, призывающей соблюдать конституцию и наказывать тех, кто ее нарушает. Все. За это он уволен», — говорится в письме Райкина, опубликованном на странице «Сатирикона» в сети Facebook.

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Накануне, 17 августа, труппа театра имени Янки Купалы объявила о том, что актеры решили поддержать своего директора и подали заявления об увольнении. При этом актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника.

«Всей душой, целиком и полностью поддерживаю вас в вашем протесте против вопиющей несправедливости, жестокости и беззакония. <...> Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Крайне важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей. Я с вами, родные мои!» — оценил поступок актеров Райкин.

Запись в facebook пользователя theatresatiricon

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Латушко в 2002–2008 годах занимал пост посла Белоруссии в Польше, в 2009–2012-м возглавлял Министерство культуры, затем руководил дипмиссией во Франции, а в 2019 году стал директором театра имени Янки Купалы. После того как ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные результаты прошедших 9 августа выборов президента страны, согласно которым победителем с огромным перевесом стал действующий президент Александр Лукашенко, в республике начались акции протеста. Сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

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Днем 13 августа труппа театра имени Янки Купалы объявила о забастовке. Коллектив театра выступил с требованием прекратить насилие в отношении протестующих и провести повторный пересчет голосов. На следующий день Латушко также выступил в поддержку протестующих, а 16 августа подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии. Авторы обращения призвали к немедленной отставке и возбуждению криминальных дел тех, кто отдавал приказы, которые привели к массовому избиению людей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Константин Райкин, театр «Сатирикон»
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