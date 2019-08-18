Производитель заявил о проблемах с комплектующими из США для обсерватории

Производитель заявил о проблемах с комплектующими из США для обсерватории

Чтобы продолжить работу над проектом, ученым пришлось искать необходимые приборы и детали в других странах

Фото: Олег Урусов / РИА Новости

Поставщики из США не прислали часть компонентов для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», запустить которую планируется в 2027 году. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

По ее словам, проблемы с поставками возникли еще в 2012 году. Тогда прекратила отправки в Россию высокомодульного углеволокна для панелей антенны компания из Великобритании, которую купили американцы. Как отметила Лихачева «год американцы писали в Россию теплые письма», после чего пришлось искать им замену. В результате договориться удалось с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ).

Есть и другие проблемы с поставками. Так, например, речь идет об уникальных микросхемах из США. «Поставщики говорят нам хорошие слова, но микросхемы не присылают», — объяснила Лихачева.

Есть и примеры, когда западные компании возвращались к сотрудничеству с институтом. Речь, например, идет о немецкой Siemens. Она согласилась продать контактно-измерительную машину, после того как ученые убедили, что в их проекте нет военной составляющей.

«Спектр-М» — проект создания виртуального радиотелескопа, необходимого для исследования структур галактик, черных дыр.