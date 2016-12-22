Использовавшие фальшивый алкотестер сотрудники ДПС предстанут перед судом

Прокуратура направила в суд дело двух бывших сотрудников ДПС, которые обвиняются в вымогательстве денег у водителей при помощи фальшивого алкотестера. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Экс-сотрудники ДПС обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сопряженное с вымогательством взятки).

По версии следствия, в 2015–2016 году сотрудники ДПС останавливали водителей для проверки документов, после чего настаивали на прохождении освидетельствования на алкогольное опьянение. Для этого они использовали прибор, внешне схожий с настоящим алкотестером. Устройство показывало наличие опьянения, даже когда алкоголя в крови у автомобилиста не было. После этого за несоставление протокола представители службы требовали передать им определенную сумму денег.

Так, осенью 2015 года они получили от остановленного водителя 60 тыс. руб., а зимой 2016 года — 100 тыс. руб. Для перевода денег сотрудники ДПС сообщали водителям номер банковской карты.

Обвиняемые в настоящий момент заключены под стражу. В сообщении ведомства подчеркивается, что одного из фигурантов дела ранее уже приговорили к реальному сроку за аналогичное преступление, однако позже были выявлены новые эпизоды преступной деятельности.

Дело было направлено в Щербинский суд Москвы.