На праздновании свадьбы в Кабуле при взрыве пострадали 20 человек

На праздновании свадьбы в Кабуле при взрыве пострадали 20 человек

Взрыв прогремел на западе Кабула во время свадебной церемонии. Об этом сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой пресс-секретаря министерства внутренних дел страны Насрата Рахими.

По его словам, инцидент произошел в субботу около 22:40 по местному времени (21:10 мск) в банкетном зале Shahr-e-Dubai, расположенном в районе Дарул Аман. В момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

Как отмечает Reuters со ссылкой на данные властей и экстренных служб, в результате пострадали не менее 20 человек, их доставили в больницу. Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

В конце июля на шоссе Кандагар — Герат в Афганистане при взрыве бомбы, заложенной неизвестными, погибли 34 человека, еще 17 человек получили ранения.