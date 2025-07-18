В России появится цифровой студенческий билет
Цифровой студенческий билет будет введен в России в ближайшее время, заявил заместитель главы Минобрнауки Андрей Омельчук. Его цитирует ТАСС.
«У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента», — пояснил замминистра на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике.
Сроки разработки и реализации проекта он не уточнил, лишь отметил, что цифровой студенческий позволит владельцам подтверждать положенные студентам льготы и скидки.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном студенческом билете. Документом можно будет пользоваться через «Госуслуги». Если закон примут в третьем чтении, он вступит в силу с 1 сентября.
В апреле в Думу внесли законопроект, согласно которому студенты смогут проживать в общежитиях с супругами и детьми.
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