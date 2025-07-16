Совфед одобрил повышение пособий по беременности для студенток

Фото: laowaika / Shutterstock

На пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток до размера регионального прожиточного минимума.

За закон проголосовали 164 сенатора, голосовавших против не было.

Поддержка будет распространяться на студенток и аспиранток колледжей, вузов, организаций ДПО и научных центров. Выплачивать пособие будут студенткам, обучающимся на очной форме.

Прожиточный минимум — это государственно установленный минимальный доход, необходимый для покрытия базовых потребностей человека. Есть федеральный размер прожиточного минимума, есть — региональные. Например в Москве он составляет 23 908 рублей., в Московской области он ниже, чем в Москве — 19 302 рубля, в Санкт-Петербурге — 19 329 рублей, в республике Тыва — 17 910 рублей.

На сегодняшний день пособие по беременности и родам (140 дней) рассчитывается исходя из размера стипендии и составляет 9,3–23,3 тыс. рублей, хотя средняя стипендия студентов не превышает 2–5 тыс. рублей.

В январе Владимир Путин поручил довести размер декретных пособий для учащихся-очниц до прожиточного минимума. Тогда же Минтруд предложил установить новые выплаты в диапазоне 74,9–90,2 тыс. рублей в зависимости от субъекта России.