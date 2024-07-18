Как в Махачкале мужчина сбил силовиков на машине. Видео

Кадры с мужчиной в Махачкале, который сбил силовиков на машине

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В Махачкале мужчина, которого попытались задержать силовики, сбил правоохранителей и скрылся с места происшествия. Машину на улице Абубакарова остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Машину заблокировали и пытались выбить окно. После этого водитель протаранил другие машины, сбил двух сотрудников и уехал.