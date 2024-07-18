Пожар на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Видео
В Екатеринбурге на территории «Уралтрансмаша», который выпускает военную технику и трамвайные вагоны, произошел пожар, его уже ликвидировали.
Пожар произошел при ликвидации старых складов. Огонь охватил площадь в 420 кв. м.
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