Вертолет Росгвардии упал под Гатчиной

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку под Гатчиной, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

«В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии», — сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, погибших и разрушений на земле нет. «Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия», — добавили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

По информации 47 News, вертолет совершил жесткую посадку недалеко от коттеджного поселка «Горки Лэнд». На кадрах, опубликованных Mash, видно, как вертолет делает несколько оборотов вокруг своей оси, цепляет винтом землю и заваливается на бок.

В результате происшествия пострадали три человека, их доставят в больницу, сообщил Telegram-канал «112».

Материал дополняется.