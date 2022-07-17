Спасатели нашли обломки пропавшего на Камчатке вертолета Robinson

Сгоревший вертолет обнаружили в районе вулкана Узон. На борту находились трое человек, пилотом, по данным СМИ, мог быть российский биатлонист Игорь Малиновский

Вертолет Robinson RA-07350, который накануне пропал на Камчатке, нашли сгоревшим, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи», — написал Солодов.

По его словам, на борту вертолета, выполнявшего частный рейс, находились три человека — пилот и два пассажира, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Губернатор также указал, что 16 июля, в день пропажи вертолета, в районе места крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

Вертолет Robinson вылетел в 12:22 по местному времени (3:22 мск) по маршруту: поселок Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон, однако в назначенное время пилот не вышел на связь с госкорпорацией по организации воздушного движения.

По данным ТАСС и «Пятого канала», пилотом вертолета был 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский. Судно принадлежит частной компании «Взлет» отца спортсмена Владимира Малиновского, сообщал Telegram-канал Baza.

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Для поиска вертолета был задействован Ми-8 МЧС России с личным составом, дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26, а также вертолет территориального центра медицины катастроф.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).