Спасатели нашли обломки пропавшего на Камчатке вертолета Robinson
Вертолет Robinson RA-07350, который накануне пропал на Камчатке, нашли сгоревшим, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи», — написал Солодов.
По его словам, на борту вертолета, выполнявшего частный рейс, находились три человека — пилот и два пассажира, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.
Губернатор также указал, что 16 июля, в день пропажи вертолета, в районе места крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.
Вертолет Robinson вылетел в 12:22 по местному времени (3:22 мск) по маршруту: поселок Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон, однако в назначенное время пилот не вышел на связь с госкорпорацией по организации воздушного движения.
По данным ТАСС и «Пятого канала», пилотом вертолета был 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский. Судно принадлежит частной компании «Взлет» отца спортсмена Владимира Малиновского, сообщал Telegram-канал Baza.
Для поиска вертолета был задействован Ми-8 МЧС России с личным составом, дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26, а также вертолет территориального центра медицины катастроф.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).