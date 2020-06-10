Лента новостей

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS за 2021 год

ВОЗ подтвердила смерть 400 тыс. человек от коронавируса во всем мире

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже

Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США

Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг

В Австрии экс-офицера приговорили к трем годам за шпионаж в пользу России

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию

При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных

В Москве умерли еще 56 человек с коронавирусом

Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве