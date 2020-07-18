Общество , 18 июл, 14:12
0
СМИ узнали об обвинении офицера США в передаче секретных данных в Россию
Офицера ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче секретных данных гражданину России, сообщает издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы.
На следующей неделе офицер должен предстать перед военным судом. В документах не уточняется, какого рода информацию он предположительно передавал, или каким образом познакомился с гражданином России.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.