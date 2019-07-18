Эксперты выявили зависимость инвестиций в страну от образования правителя

Чем выше уровень образования правителя в странах с диктаторским режимом, тем охотнее инвесторы вкладываются в них, выяснили эксперты Института переходных экономик Банка Финляндии

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Уровень образования лидера в диктаторских режимах может прямо влиять на приток прямых иностранных инвестиций в страну: чем образованнее и умнее правитель, особенно, если он подкован в экономике, тем охотнее вкладываются инвесторы. К такому выводу пришли эксперты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT). Их доклад (*.pdf) опубликован на официальном сайте организации.

Исследователи проанализировали динамику притока прямых иностранных инвестиций в промежутке с 1973 по 2008 годы в ста странах мира, где были установлены диктаторские режимы. Именно прямые иностранные инвестиции авторы доклада считают движущей силой глобальной интеграции для любой страны.

Если уровень образования диктатора прямо связан с объемом инвестиций, то какой-либо зависимости притока средств от его возраста или политического опыта обнаружено не было.

Препятствиями для прямых иностранных инвестиций могут стать: