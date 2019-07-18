«Коммерсантъ» узнал размеры новых штрафов для автомобилистов

Новый вид штрафов предусмотрен для тех, кто проезжает по платной трассе без оплаты. Самые высокие санкции предусмотрены за повторное нарушение

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Размер штрафа за неоплаченный проезд по платной трассе может составить от 2,5 до 10 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, который направил в правительство Минтранс.

Штрафы будут накладываться на водителей, если они проехали пункты оплаты на обычных платных дорогах, сломав шлагбаум, а также в том случае, если они не оплатили его в случае проезда по трассе, оборудованной системой безбарьерного проезда free-flow.

На дорогах с free-flow не нужно останавливаться для оплаты проезда. Фиксация автомобилей на трассе и списание средств за проезд происходит автоматически, с помощью камер-датчиков — шлагбаумы не используются либо подняты. Системой free-flow, в частности, планируют оборудовать Центральную кольцевую автодорогу, которую строят в Московской области.

Если проезд по платной трассе не был оплачен, нарушение фиксируется камерой, а штраф размере 2,5 тыс. руб. придет по почте водителю. Ранее РБК писал, что правительство планирует штрафовать водителей именно на эту сумму. Однако тогда в кабмине отмечали, что для этого потребуется разработать меры, которые будут предотвращать бесплатный проезд.

В случае если нарушение совершает водитель грузовика, зарегистрированного на иностранную компанию, ему придет аналогичный штраф. А вот санкция за повторное нарушение будет составлять уже 10 тыс. руб., выяснил «Коммерсантъ».