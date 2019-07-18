«Коммерсантъ» узнал размеры новых штрафов для автомобилистов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,83 -0,11 EUR Бирж. 70,58 -0,07 Brent 63,63 -0,86% USD Нал. 63,36 62,48 EUR Нал. 71,16 70,24 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1237 +0,0014 BTC/USD Бирж. 9 804,50 +142,00 IMOEX 2 702,43 -0,40% RTSI 1 355,07 -0,48% DJIA 27 219,85 -0,42% Nasdaq 8 185,21 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 17 июл, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 17 июл, 13:13
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане Общество, 10:13 «Коммерсантъ» узнал размеры новых штрафов для автомобилистов Общество, 10:10 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 10:07 На Калининской АЭС назвали причину отключения трех энергоблоков Общество, 10:02 Демарш Zara: как платье в горошек оказалось лучше big data — Bloomberg Pro, 10:02 Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение Финансы, 10:01 Глава МИД Германии объяснил необходимость диалога с Россией Политика, 09:53 При поджоге студии аниме в Японии погибли 12 человек Общество, 09:48 Что взять в дорогу: гаджеты для комфортной поездки РБК и Philips, 09:37 СМИ узнали о намерении «Локомотива» купить футболиста сборной Перу Спорт, 09:29 В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок Общество, 09:27 Стали известны зарплатные ожидания чемпиона мира по хоккею Никулина Спорт, 09:15 Эйфелеву башню признали самой фотографируемой достопримечательностью мира Общество, 09:10 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 09:08
Общество ,  
0 
«Коммерсантъ» узнал размеры новых штрафов для автомобилистов
Новый вид штрафов предусмотрен для тех, кто проезжает по платной трассе без оплаты. Самые высокие санкции предусмотрены за повторное нарушение
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Размер штрафа за неоплаченный проезд по платной трассе может составить от 2,5 до 10 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, который направил в правительство Минтранс.

Штрафы будут накладываться на водителей, если они проехали пункты оплаты на обычных платных дорогах, сломав шлагбаум, а также в том случае, если они не оплатили его в случае проезда по трассе, оборудованной системой безбарьерного проезда free-flow.

На дорогах с free-flow не нужно останавливаться для оплаты проезда. Фиксация автомобилей на трассе и списание средств за проезд происходит автоматически, с помощью камер-датчиков — шлагбаумы не используются либо подняты. Системой free-flow, в частности, планируют оборудовать Центральную кольцевую автодорогу, которую строят в Московской области.

Если проезд по платной трассе не был оплачен, нарушение фиксируется камерой, а штраф размере 2,5 тыс. руб. придет по почте водителю. Ранее РБК писал, что правительство планирует штрафовать водителей именно на эту сумму. Однако тогда в кабмине отмечали, что для этого потребуется разработать меры, которые будут предотвращать бесплатный проезд.

В случае если нарушение совершает водитель грузовика, зарегистрированного на иностранную компанию, ему придет аналогичный штраф. А вот санкция за повторное нарушение будет составлять уже 10 тыс. руб., выяснил «Коммерсантъ».

Если на счету водителя, проехавшего по платной трассе c free-flow в автомобиле с транспондером, окажется недостаточно средств, оператор «формирует в отношении транспортного средства или пользователя информацию о задолженности», цитирует законопроект «Коммерсантъ». Погасить ее можно будет пяти суток с момента нарушения. После окончания этого срока проезд считается неоплаченным, и водителю выпишут штраф.

Общество
Правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов

Кроме того, разработанные меры и системы штрафов планируют применять на обычных платных трассах, где водители (преимущественно грузовых автомобилей) регулярно сбивают шлагбаумы, чтобы избежать оплаты проезда. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил изданию, что санкция за неоплаченный проезд по платным трассам сразу должна составлять 5 тыс. руб., так как часто такие ситуации связаны с созданием аварийных и угрожающих другим участникам дорожного движения ситуаций.

«Автодор» борется с этим явлением: меняет поворотные шлагбаумы на жесткие металлические, устанавливает камеры на пунктах оплаты проезда. За такое нарушение выписывают штрафы и могут лишить прав на срок до полутора лет. В итоге доля нарушений, связанных с бесплатным проездом по платным участкам дорог, с января по июнь сократилась с 9,6% до 0,4% (от общего числа проездов по платным дорогам), приводит данные «Коммерсантъ».

Платные дороги федерального и регионального значения есть в 13 регионах России (в Московской, Ленинградской, Тверской, Рязанской, Псковской, Липецкой, Новгородской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге). Общая их протяженность составляет более 1,3 тыс. км.

Автор: Наталья Демченко
Теги: платные дороги, штрафы
Материалы по теме
Минтранс ответил на идею ввести льготы на платные дороги для электрокаров
Политика
Госдума одобрила штрафы за фальшивый техосмотр
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter