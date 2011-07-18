Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,63 69,63 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,19 +0,44 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9232,10 -1,90 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,64 -1,30% DJIA 25200,69 -0,53% Nasdaq 7597,84 +0,49% FTSE 7214,76 -0,13%
Люблинский суд Москвы рассмотрит иск против А.Навального
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
Люблинский суд Москвы рассмотрит иск против А.Навального
Общество, 18 июл 2011, 16:41
0
Люблинский суд Москвы рассмотрит иск против А.Навального
Люблинский районный суд города Москвы рассмотрит иск предпринимателя Владлена Степанова против известного блоггера Алексея Навального. Слушания по иску о "О защите чести, достоинства и деловой репутации" пройдут сегодня вечером. Об этом РБК сообщил официальный представитель В.Степанова.

Истец потребовал, чтобы А.Навальный принес публичные извинения, опроверг распространенную им информацию и компенсировал моральный ущерб, который бизнесмен оценил в 1 млн рублей.

Так, 18 апреля 2011г. А.Навальный в своем блоге заявил о причастности В.Степанова к убийству Сергея Магнитского. Он обвинил бизнесмена в участии в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в хищении из бюджета РФ более 5 млрд рублей. Блогер опубликовал сведения о частной жизни истца, его фотографию из базы погранслужбы ФСБ, информацию о его зарубежных поездках и о принадлежащем В.Степанову имуществе.

А.Навальный, по утверждению истца, сопроводил свой обличительный текст видеороликом, в котором В.Степанов изображается казнокрадом, человеком, стяжавшем несметные богатства на махинациях с незаконным возмещением налогов. В фильме также показаны интерьеры якобы приобретенной В.Степановым недвижимости. Причем часть этого имущества, а именно вилла в Черногории, никогда не принадлежала В.Степанову. Та же недвижимость, которой владеет предприниматель, по его утверждению, была приобретена на начальной стадии строительства, покупка ее никак не связана по срокам с хищением из бюджета, на котором, по утверждению авторов видеоролика, чета Степанова "обогатилась". Кроме того, Степанов с 1992 года находится в разводе с бывшей сотрудницей налоговой службы Ольгой Степановой, которую А.Навальный обвиняет в махинациях с налогами.

Авторами ролика, который распространил А.Навальный, предположительно являются глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и бывший работодатель Сергея Магнитсккого Джемисон Файерстоун, которые обвиняются в России с совершении нескольких преступлений, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов.

Из иска, в частности, следует, что А.Навальный практически одновременно с несколькими журналистами распространил факты подозрительного обогащения В.Степанова вскоре после хищения из бюджета России 5,4 млрд рублей. Однако, как заявил официальный представитель В.Степанова, все описанное имущество приобреталось предпринимателем на собственные средства и не имеет отношения к его бывшей супруге.

Официальный доход предпринимателя только за 2004 год составил 225,8 млн рублей, и существенное занижение этой суммы, заявил представитель В.Степанова, является ложью, а обстоятельства распространения данных фактов представляет собой грязные технологии, недостойные такого авторитета, каким считается Алексей Навальный.

В.Степанов намерен в судебном порядке доказать свою непричастность к преступлениям. "Я не имею никакого отношения к преступлению по хищению из бюджета России 5,4 миллиардов рублей, а Ольга Степанова не имеет никакого отношения к приобретению мной недвижимого имущества. Я не собираюсь терпеть дальнейшей ретрансляции лжи. Я вижу, что "дело Магнитского" превращается в историю подтасовок и фальсификаций, маскирующихся под "борьбу с коррупцией". Поэтому я буду проводить собственное расследование, в чьих интересах тиражируется это явное вранье. С этой целью я нанял профессиональных адвокатов. Надеюсь, в открытом судебном заседании мне удастся доказать, что ни у кого, в том числе у господина Навального, нет монополии на правду", - добавил господин В.Степанов.

В настоящее время бизнесмену уже удалось установить несоответствие нескольких фактов, включенных в этот ролик. Так, в частности, одна из фирм, принадлежавших ранее Уильяму Браудеру (ООО "Махаон"), никакого отношения не имела к фонду Hermitage и действовала без лицензии в интересах неизвестного лица. Кроме того, ни 3, ни 10 декабря 2007 года фонд не обращался с заявлениями о возбуждении дел по фактам, которые гарантированно были ему известны не позднее 16 октября 2007 года, а подал заявление лишь 15 декабря, однако не приложил к нему никаких документов, что позволило мошенникам похитить бюджетные средства. Необходимые документы были переданы адвокатом фонда в Следственный комитет России лишь после хищения.

В свою очередь в Hermitage опровергают заявления В.Степанова. В компании предоставили копии отправленных 3-11 декабря 2007г. в Генпрокуратуру, Следственный комитет и в МВД жалоб об участии сотрудников МВД в хищении трех компаний фонда Hermitage.

Теги: районный суд
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.