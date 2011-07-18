Люблинский суд Москвы рассмотрит иск против А.Навального

Люблинский районный суд города Москвы рассмотрит иск предпринимателя Владлена Степанова против известного блоггера Алексея Навального. Слушания по иску о "О защите чести, достоинства и деловой репутации" пройдут сегодня вечером. Об этом РБК сообщил официальный представитель В.Степанова.

Истец потребовал, чтобы А.Навальный принес публичные извинения, опроверг распространенную им информацию и компенсировал моральный ущерб, который бизнесмен оценил в 1 млн рублей.

Так, 18 апреля 2011г. А.Навальный в своем блоге заявил о причастности В.Степанова к убийству Сергея Магнитского. Он обвинил бизнесмена в участии в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в хищении из бюджета РФ более 5 млрд рублей. Блогер опубликовал сведения о частной жизни истца, его фотографию из базы погранслужбы ФСБ, информацию о его зарубежных поездках и о принадлежащем В.Степанову имуществе.

А.Навальный, по утверждению истца, сопроводил свой обличительный текст видеороликом, в котором В.Степанов изображается казнокрадом, человеком, стяжавшем несметные богатства на махинациях с незаконным возмещением налогов. В фильме также показаны интерьеры якобы приобретенной В.Степановым недвижимости. Причем часть этого имущества, а именно вилла в Черногории, никогда не принадлежала В.Степанову. Та же недвижимость, которой владеет предприниматель, по его утверждению, была приобретена на начальной стадии строительства, покупка ее никак не связана по срокам с хищением из бюджета, на котором, по утверждению авторов видеоролика, чета Степанова "обогатилась". Кроме того, Степанов с 1992 года находится в разводе с бывшей сотрудницей налоговой службы Ольгой Степановой, которую А.Навальный обвиняет в махинациях с налогами.

Авторами ролика, который распространил А.Навальный, предположительно являются глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и бывший работодатель Сергея Магнитсккого Джемисон Файерстоун, которые обвиняются в России с совершении нескольких преступлений, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов.

Из иска, в частности, следует, что А.Навальный практически одновременно с несколькими журналистами распространил факты подозрительного обогащения В.Степанова вскоре после хищения из бюджета России 5,4 млрд рублей. Однако, как заявил официальный представитель В.Степанова, все описанное имущество приобреталось предпринимателем на собственные средства и не имеет отношения к его бывшей супруге.

Официальный доход предпринимателя только за 2004 год составил 225,8 млн рублей, и существенное занижение этой суммы, заявил представитель В.Степанова, является ложью, а обстоятельства распространения данных фактов представляет собой грязные технологии, недостойные такого авторитета, каким считается Алексей Навальный.

В.Степанов намерен в судебном порядке доказать свою непричастность к преступлениям. "Я не имею никакого отношения к преступлению по хищению из бюджета России 5,4 миллиардов рублей, а Ольга Степанова не имеет никакого отношения к приобретению мной недвижимого имущества. Я не собираюсь терпеть дальнейшей ретрансляции лжи. Я вижу, что "дело Магнитского" превращается в историю подтасовок и фальсификаций, маскирующихся под "борьбу с коррупцией". Поэтому я буду проводить собственное расследование, в чьих интересах тиражируется это явное вранье. С этой целью я нанял профессиональных адвокатов. Надеюсь, в открытом судебном заседании мне удастся доказать, что ни у кого, в том числе у господина Навального, нет монополии на правду", - добавил господин В.Степанов.

В настоящее время бизнесмену уже удалось установить несоответствие нескольких фактов, включенных в этот ролик. Так, в частности, одна из фирм, принадлежавших ранее Уильяму Браудеру (ООО "Махаон"), никакого отношения не имела к фонду Hermitage и действовала без лицензии в интересах неизвестного лица. Кроме того, ни 3, ни 10 декабря 2007 года фонд не обращался с заявлениями о возбуждении дел по фактам, которые гарантированно были ему известны не позднее 16 октября 2007 года, а подал заявление лишь 15 декабря, однако не приложил к нему никаких документов, что позволило мошенникам похитить бюджетные средства. Необходимые документы были переданы адвокатом фонда в Следственный комитет России лишь после хищения.

В свою очередь в Hermitage опровергают заявления В.Степанова. В компании предоставили копии отправленных 3-11 декабря 2007г. в Генпрокуратуру, Следственный комитет и в МВД жалоб об участии сотрудников МВД в хищении трех компаний фонда Hermitage.