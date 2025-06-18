На бывшего замминистра культуры Тувы завели дело о госизмене
Против бывшего первого заместителя министра культуры Тувы, композитора Ильи Синкина возбуждено уголовное дело о государственной измене, пишет 73online.ru. Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к делу.
Как сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Ульяновской области, жителя Тувы обвиняют в шпионаже в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии спецслужбы, он по заданию украинской разведки собирал и передавал сведения о границе между Россией и Монголией и способах ее легального и нелегального пересечения.
«Указанные сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации, а также в целях переброски лиц, причастных к совершению террористической, диверсионной деятельности», — утверждают в ФСБ.
На него завели дело по ст. 275 УК (государственная измена), максимальное наказание по ней составляет вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обвиняемый уже находится под стражей в связи с расследованием против него дела по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России), сообщили в ФСБ. Имя обвиняемого в ней не раскрыли.
В июле прошлого года Росфинмониторинг внес Синкина в список экстремистов и террористов.
Синкин — уроженец Санкт-Петербурга, окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. В марте 2023 года композитор был назначен первым замминистра культуры Тувы. В Кызыле в Национальном театре им. В. Кок-оола он поставил детский балет «Дюймовочка». В Международном научном центре «Хоомей» занимался расшифровкой и нотировкой тувинского горлового пения и народных песен.
На данный момент фамилии Синкина в списке руководителей министерства нет. В августе прошлого года и.о. первого замминистра был назначен Дандар Сарыглар, а в марте этого года им стала Людмила Сат.
В мае этого года 73online.ru писал, что Синкин обжаловал арест, но Ульяновский областной суд оставил его под стражей.
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