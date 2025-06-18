 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На бывшего замминистра культуры Тувы завели дело о госизмене

На экс-замминистра культуры Тувы и композитора Синкина завели дело о госизмене
В ФСБ заявили, что жителя Тувы обвиняют в шпионаже в интересах военной разведки Украины. По ее заданию он собирал и передавал сведения о границе между Россией и Монголией, сообщила спецслужба
Илья Синкин
Илья Синкин (Фото: Министерство культуры Республики Тыва)

Против бывшего первого заместителя министра культуры Тувы, композитора Ильи Синкина возбуждено уголовное дело о государственной измене, пишет 73online.ru. Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к делу.

Как сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Ульяновской области, жителя Тувы обвиняют в шпионаже в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии спецслужбы, он по заданию украинской разведки собирал и передавал сведения о границе между Россией и Монголией и способах ее легального и нелегального пересечения.

«Указанные сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации, а также в целях переброски лиц, причастных к совершению террористической, диверсионной деятельности», — утверждают в ФСБ.

В Эстонии журналистку Бурцеву приговорили к 6 годам по делу о госизмене
Политика
Светлана Бурцева

На него завели дело по ст. 275 УК (государственная измена), максимальное наказание по ней составляет вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемый уже находится под стражей в связи с расследованием против него дела по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России), сообщили в ФСБ. Имя обвиняемого в ней не раскрыли.

В июле прошлого года Росфинмониторинг внес Синкина в список экстремистов и террористов.

Синкин — уроженец Санкт-Петербурга, окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. В марте 2023 года композитор был назначен первым замминистра культуры Тувы. В Кызыле в Национальном театре им. В. Кок-оола он поставил детский балет «Дюймовочка». В Международном научном центре «Хоомей» занимался расшифровкой и нотировкой тувинского горлового пения и народных песен.

На данный момент фамилии Синкина в списке руководителей министерства нет. В августе прошлого года и.о. первого замминистра был назначен Дандар Сарыглар, а в марте этого года им стала Людмила Сат.

В мае этого года 73online.ru писал, что Синкин обжаловал арест, но Ульяновский областной суд оставил его под стражей.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Том Круз получит свой первый «Оскар»

Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний

АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ

Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна

Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ

Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар

В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург

«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Тува Минкультуры госизмена ФСБ
Материалы по теме
Задержанного за подготовку диверсии на Транссибе обвинили в госизмене
Политика
ФСБ завела дела о госизмене против двух жителей Севастополя
Политика
Крымского предпринимателя обвинили в госизмене за финансирование ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Первым мероприятием Путина на ПМЭФ стало совещание по развитию экономики Политика, 16:34
Стармер допустил изменение визовых правил для части стран из-за мигрантов Политика, 16:33
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
В Казахстане дважды отменили концерт Земфиры Общество, 16:21
Цены на сахар упали до минимума за 4 года на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 16:20
Минфин готов рассмотреть идею об автопереводе пенсионных накоплений в ПДС Инвестиции, 16:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Обвиняемые в терактах и атаке БПЛА на аэродром не признали вину Политика, 16:15
IIHF обновила постер в честь победы «Флориды» в НХЛ, добавив россиянина Спорт, 16:14
«Вкусно — и точка» исключила продажу алкоголя в своих ресторанах Вино, 16:14
На ПМЭФ высадили 80 деревьев в честь 80-летия Победы Пресс-релиз, 16:13
МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении на ядерном объекте в Иране Политика, 16:09
Третьяк заявил, что Бобровского дважды лишили приза лучшего в плей-офф Спорт, 16:09
В США откажутся от рекомендаций по допустимым нормам алкоголя Вино, 16:04