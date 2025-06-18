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Баба Шура и мать Базарова: роли актрисы Натальи Теняковой. Фото

Баба Шура, мать Базарова и другие роли актрисы Натальи Теняковой на фотографиях

Наталья Тенякова в фильме &laquo;Зеленая карета&raquo;, 1967 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Наши знакомые&raquo;, 1969 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Женитьба Белугина&raquo;, 1973&nbsp;год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Любовь и голуби&raquo;, 1984 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Отцы и дети&raquo;, 2008 год
Наталья Тенякова в&nbsp;спектакле&nbsp;Офелия боится воды, 2018 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Зеленая карета&raquo;, 1967 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Наши знакомые&raquo;, 1969 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Женитьба Белугина&raquo;, 1973&nbsp;год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Любовь и голуби&raquo;, 1984 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Отцы и дети&raquo;, 2008 год
Наталья Тенякова в&nbsp;спектакле&nbsp;Офелия боится воды, 2018 год
Наталья Тенякова в фильме «Зеленая карета», 1967 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Наши знакомые», 1969 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Женитьба Белугина», 1973 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год
(Фото: Второе Творческое объединение)
Наталья Тенякова в фильме «Отцы и дети», 2008 год
(Фото: Рекун-синема)
Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды", 2018 год
(Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В возрасте 80 лет умерла актриса, народная артистка России Наталья Тенякова. Она не очень частно играла в кино — в ее фильмографии не больше десяти картин.

В 1988 году Наталья Тенякова вошла в труппу МХТ имени Чехова, уже будучи признанной актрисой с опытом работы в ведущих театрах Ленинграда и Москвы. До этого она играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Большом драматическом театре имени Товстоногова и Театре имени Моссовета. В кино Тенякова дебютировала в 1966 году в фильме «Старшая сестра», а всесоюзную известность ей принесла роль бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби».

В МХТ актриса создала целую галерею ярких сценических образов, среди которых Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Гурмыжская в «Лесе». В последние годы Тенякова продолжала выходить на сцену, исполняя центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва» и других. Помимо театра, она активно снималась в кино и телеспектаклях, а также участвовала в постановках своего супруга Сергея Юрского, с которым была вместе до его смерти в 2019 году.

Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Общество
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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов
актриса смерть Наталья Тенякова кино МХТ им.Чехова БДТ
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