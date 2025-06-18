Баба Шура и мать Базарова: роли актрисы Натальи Теняковой. Фото
В возрасте 80 лет умерла актриса, народная артистка России Наталья Тенякова. Она не очень частно играла в кино — в ее фильмографии не больше десяти картин.
В 1988 году Наталья Тенякова вошла в труппу МХТ имени Чехова, уже будучи признанной актрисой с опытом работы в ведущих театрах Ленинграда и Москвы. До этого она играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Большом драматическом театре имени Товстоногова и Театре имени Моссовета. В кино Тенякова дебютировала в 1966 году в фильме «Старшая сестра», а всесоюзную известность ей принесла роль бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби».
В МХТ актриса создала целую галерею ярких сценических образов, среди которых Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Гурмыжская в «Лесе». В последние годы Тенякова продолжала выходить на сцену, исполняя центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва» и других. Помимо театра, она активно снималась в кино и телеспектаклях, а также участвовала в постановках своего супруга Сергея Юрского, с которым была вместе до его смерти в 2019 году.
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