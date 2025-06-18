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Премия «Оскар» ,  
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Том Круз получит почетный «Оскар»

Сюжет
Премия «Оскар»
За свою 40-летнюю карьеру Том Круз был четырежды номинирован на «Оскар», в том числе за работу в фильмах «Джерри Магуайр» и «Магнолия». Церемония награждения пройдет в ноябре
Том Круз
Том Круз (Фото: Manuel Velasquez / Getty Images )

Американский актер и продюсер Том Круз в этом году получит почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа (Governors Awards), объявила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Его присуждают за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией».

Церемония вручения пройдет 16 ноября в центре Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе. Вместе с Крузом почетные награды получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас, а певица и актриса Долли Партон — премию имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности.

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«В этом году Governors Awards будет чествовать четырех легендарных людей, чья выдающаяся карьера и преданность кинематографическому сообществу продолжают оказывать неизгладимое влияние», — заявила президент Академии Джанет Янг.

Круз — один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. По данным на 2025 год, его состояние оценивается в $600 млн, пишет Finance Nonthly. Он получает процент от кассовых сборов и других доходов. 40-летняя кинокарьера Круза была одной из самых финансово успешных в истории, многие из картин, в которых он снялся, собрали сотни миллионов в прокате. В их числе — серии фильмов «Миссия невыполнима», «Лучший стрелок» («Топ Ган») и «Джерри Магуайер».

Круз был четырежды номинирован на «Оскар» — за роли в «Рожденном четвертого июля», «Джерри Магуайре» и «Магнолии», а также за продюсирование фильма «Топ Ган: Мэверик».

В 2024 году почетные награды американской киноакадемии получили режиссер и сценарист Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт, киномонтажер Кэрол Литтлтон и директор Института Сандэнс Мишель Саттер.

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