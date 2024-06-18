Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в состоянии опьянения

Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде

Джастин Тимберлейк (Фото: Leon Bennett / Getty Images)

Обладателя четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми», американского певца и актера Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает NBC со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел в Саг-Харборе на востоке Лонг-Айленда. Сегодня поп-исполнителю предъявят обвинения, сообщил NBC представитель суда.

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