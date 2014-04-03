Санкции США мешают концерту Тимберлейка на финской арене Ротенбергов

Гастроли Майли Сайрус и Джастина Тимберлейка в Финляндии оказались под угрозой срыва. Причина в санкциях, введенных США против "внутреннего круга Путина" после присоединения Крыма, пишет Financial Times. Выступления звезд должны пройти в мае и июне на хельсинкском стадионе Hartwall Arena. А его владельцами являются российские бизнесмены Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги, против которых США и ввели санкции.

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Турне Джастина Тимберлейка и Майли Сайрус организует американская компания Live Nation Entertainment. Она должна сначала получить специальное разрешение от Министерства финансов США. Оно позволит компании заключать сделки с Hartwall Arena.

Стадионом Hartwall Arena в Хельсинки владеют российские бизнесмены. "Владельцем комплекса является финская компания Arena Events OY, 50% которой принадлежит Геннадию Тимченко, сооснователю нефтяной трейдерской компании Gunvor. Он входит в число 27 российских бизнесменов и чиновников, на которых распространяются санкции Белого дома. Аркадий и Борис Ротенберги, два брата-бизнесмена, также значащиеся в санкционном списке, имеют долю по 25% каждый", - пишет Financial Times. Теоретически США могут запретить компании Live Nation Entertainment любые финансовые операции с финской Hartwall Arena.

Лондонский адвокат Энтони Вулич из компании Holman Fenwick Willan рассуждает о законности этого партнерства с другой точки зрения. Вопрос в том, успела ли американская сторона оплатить аренду зала до введения санкций, говорит он. "Если они все еще должны перевести деньги за использование площадки, то могут возникнуть проблемы", - полагает юрист.

Представители Live Nation Entertainment заявили Financial Times, что будут гарантировать выполнение всех санкций США. Американское министерство финансов отказалось от комментариев. Представители Майли Сайрус и Джастина Тимберлейка тоже не комментируют эту тему. Сын Бориса Ротенберга Роман, управляющий финским бизнесом семьи, не видит никаких признаков грядущей отмены концертов. "Это просто бизнес. Почему финны должны страдать от американских санкций? Все билеты проданы", — сказал он изданию.

Роман Ротенберг добавил, что санкции США "внесли некоторую напряженность" в его жизнь и предпринимательскую деятельность его семьи. Так, отель Langvik больше не может открыть счет в банке, осуществляющем операции в США. Кроме того, члены семьи Ротенбергов пока воздерживаются от поездок в Америку.

США ввели санкции против близких к Владимиру Путину олигархов 20 марта 2014г. Вашингтон объяснил это "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины". В список вошли глава РЖД Владимир Якунин, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги. Санкции коснулись также банка "Россия" и его председателя совета директоров Юрия Ковальчука.