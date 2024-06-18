В Праге из-за подозрительных чемоданов остановили две линии метро
Днем 18 июня в Праге из-за обнаружения подозрительных чемоданов приостановили работу линий метро A и B, сообщило новостное издание Idnes. Полиция Чехии в целях безопасности закрыла часть Вацлавской площади, также было приостановлено движение трамваев в центре города.
Полиция оцепила место, где нашли чемоданы, в центральной части площади, где проходят трамваи, уточнило издание. Туда не пускали прохожих, люди также не могли пройти в метро. Близлежащие рестораны тоже опустели. Помимо полиции, на место обнаружения чемоданов прибыли медики.
«В хранившихся чемоданах не было ничего опасного. Меры, принятые полицией, будут прекращены, а движение транспорта — полностью восстановлено», — сообщили позже в полиции Чехии.
По состоянию на 14:36 по местному времени (15:36 мск) работу обеих линий метрополитена полностью восстановили. Через несколько минут было возобновлено движение трамваев.
Метрополитен Праги — единственный в Чехии. Он состоит из трех линий: A — на схемах зеленая, B — желтая, C — красная. Общая длина системы составляет 65,4 км, а число станций — 61.
9 июня Idnes сообщило, что полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном теракте. Полицейским приказали следить за подозрительными лицами. Меры безопасности усилили в торговых центрах, на железнодорожных вокзалах и на остановках общественного транспорта. «Полиция в настоящее время принимает меры предосторожности», — сказал тогда глава МВД Чехии Вит Ракушан.
Последний раз меры безопасности были усилены в конце апреля, когда на работу вывели больше полицейских, чем обычно, в связи с организацией чемпионата по хоккею в Праге и Остраве. Ракушан называл это превентивной мерой.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде