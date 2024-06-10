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Общество ,  
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В Москве мужчина из ревности убил другого японским танто

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Конфликт на почве ревности произошел между двумя мужчинами на северо-востоке Москвы, в результате один из них ранил другого ножом, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Пострадавший впоследствии умер в больнице.

Конфликт, по информации ведомства, произошел в ночь на 10 июня в проезде Шокальского. Убитым оказался 39-летний мужчина — нападавший приревновал к нему свою бывшую жену.

МВД заявило, что 41-летний подозреваемый использовал катану в качестве орудия убийства. Оружие, которое показала прокуратура, внешне напоминает танто — японский короткий кинжал, похожий на маленькую катану.

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Общество
Фото:Frederic Legrand / Shutterstock

В МВД уточнили, что незадолго до убийства между мужчинами произошел конфликт, который затем перерос в драку. В ней один ударил другого холодным оружием в область сердца.

Shot пишет, что конфликту предшествовал недавний развод супругов. Нападавший, по данным канала, убил возлюбленного своей бывшей жены, к которому та ушла после расставания.

Подозреваемого в нападении задержали. В отношении него завели дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце марта вооруженный ножом мужчина напал на посетителей компьютерного клуба в подмосковном городском округе Щелково. Ранения получили двое — подросток и молодой мужчина. Пострадавших госпитализировали, подозреваемого задержали.

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Теги
убийство Москва

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