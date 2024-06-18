Суд в Москве заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к десяти годам

Его осудили в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. МВД ранее объявило его в розыск

Алексей Гончаренко (Фото: РИА Новости)

Второй западный окружной военный суд приговорил депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко к десяти годам колонии заочно за оправдание терроризма и фейки о Вооруженных силах России, подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Ему вменили два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).

Гончаренко является депутатом Верховной рады Украины VIII и IX созывов с ноября 2014 года от партии «Европейская солидарность» (в момент его избрания называлась «Блок Петра Порошенко»), которую возглавляет экс-президент Украины. В 2010–2014 годах был заместителем председателя Одесского областного совета. В 2005–2014 годах состоял в «Партии регионов».

В ноябре 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, среди них был и Гончаренко. Правительство подчеркивало, что введение российских контрмер в том числе «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины».

В феврале Гончаренко заявил о поддержке возвращения ядерного оружия Украине, несмотря на угрозу санкций. Президент Владимир Путин говорил в 2022 году, что появление даже тактического ядерного оружия на Украине означает стратегическую угрозу для России.

В конце апреля 2024 года МВД объявило Гончаренко в розыск. По какой именно уголовной статье ищут украинского депутата, не указывалось. Однако в карточке отмечалось, что его переобъявили в розыск.