Члену коптевской ОПГ дали 20 лет после показаний лидера ореховской
Коптевский районный суд Москвы приговорил участника банды, действовавшей в девяностых, Сергея Замараева к 20 годам колонии строгого режима за исполнение заказных убийств, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам. В криминальных кругах он носил прозвище Мэлс.
По данным следователей, Замараев 13 февраля 1996 года вместе с соучастниками выследили столичного предпринимателя — участника мазутинской банды Владимира Кутепова в Москве и застрелили его. Бизнесмен погиб на месте, а члены коптевской ОПГ скрылись с места происшествия.
Показания против Мэлса дал Сергей Буторин — лидер ореховской ОПГ, в 2011 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство 29 человек и управление преступным сообществом. В частности, Буторин по видеосвязи рассказал подробности об убийстве Кутепова. По версии лидера ореховской ОПГ, в 1996 году Кутепов собирался предать «коптевских» и перейти к «мазутинским», а эти две банды враждовали между собой.
После Кутепова Замараев убил входившего в состав тушинской ОПГ Вячеслава Степанова, утверждают следователи. В январе 1998 года осужденный выследил Степанова рядом с ночным баром «Долина» в Москве и сделал несколько выстрелов из автомата, тот также погиб на месте. Одна из автоматных очередей ранила сразу четырех пассажиров проезжавшего мимо трамвая, одна из пассажирок умерла в больнице из-за полученных травм.
Суд признал Замараева виновным по п. «а, н» ст. 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корысти группой лиц по предварительному сговору), а также по п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованное группой и сопряженное с бандитизмом). Приговор в законную силу не вступил.
Коптевская группировка в 1990-е годы занималась рэкетом, заказными убийствами, вымогательством, отмыванием денег. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на версию обвинения, убийства заказывал Сергей Зимин — брат предпринимателя Бориса Зимина (Минюст внес его в список иноагентов), ставший лидером «коптевских» в 1998 году. Исполнителем заказов и был Замараев. Зимина объявили в розыск и заочно арестовали, он находится за границей.
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