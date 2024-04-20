В Москве арестовали участников белгородской ОПГ по делу об исчезновениях

Басманный суд Москвы арестовал троих предполагаемых участников банды из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Арестованные — Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Вислогузов. Им вменяют пункты «а» и «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса — вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы с целью получения имущества. При этом в базе даных суда говорится, что всем троим предъявили обвинение только по пункту «а» — вымогательство в составе организованной группы.

Всех троих арестовали до 6 июня 2024 года.

Дело о вымогательстве против них возбуждено по факту безвестного исчезновения жителя Белгородской области. В одно производство с ним объединены несколько уголовных дел об убийствах, безвестных исчезновениях, похищении и вымогательстве. Все преступления совершались в период с 1997 по 2018 год, утверждает следствие.

По тому же делу проходят священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, отмечает «РИА Новости». Всех троих арестовали несколько дней назад. Они входили в организованную преступную группу (ОПГ) из числа жителей Губкинского района Белгородской области, которую создали в 1980–1990 годах, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия.

Подозреваемые совершали преступления с 1997 по 2017 год с целью обогащения и борьбы за криминальное лидерство в регионе, писало издание. По словам источников «Коммерсанта», речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений. Не менее двух вероятных жертв участников преступлений до сих пор не найдены.

По информации «Коммерсанта», один из предполагаемых лидеров группировки погиб в зоне военной операции, куда отправился добровольцем. Подозреваемый Игорь Селютин также участвовал в боевых действиях, отмечала газета.

Адвокаты Селютина при обжаловании ареста подчеркивали, что с момента вменяемых преступлений прошло 26 лет. С тех пор обвиняемый не создавал угрозы общественной безопасности, пошел добровольцем на военную службу после начала полномасштабных боев и на момент задержания был военнослужащим, отмечала защита. Суд учел аргументы о несостоятельности обвинений, но продлил фигурантам арест — также до 6 июня.