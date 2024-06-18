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Общество ,  
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Глава Якутии заявил об экономии почти ₽5 млрд благодаря мосту через Лену

Сократить ежегодные затраты на 4,7 млрд руб. можно будет благодаря снижению расходов на северный завоз. Строительство моста через Лену в районе Якутска обойдется в 130 млрд руб., его должны закончить к 2028 году
Владимир Путин и Айсен Николаев
Владимир Путин и Айсен Николаев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Благодаря возведению в Якутии моста через реку Лена будут снижены прямые затраты бюджета на 4,7 млрд руб., рассказал глава республики Айсен Николаев президенту Владимиру Путину, прибывшему в регион с визитом, передает ТАСС.

Речь идет о ежегодной экономии средств только на затратах по северному завозу. Руководитель Якутии также отметил, что постройка Ленского моста позволит обеспечить прирост валового продукта республик на 3%. Ранее сообщалось, что это сооружение также повысит транспортную доступность для населения региона почти в четыре раза, с 22 до 87%.

Путин сказал, что накануне обсуждал вопрос возведения моста с министром финансов Антоном Силуановым.

Проект строительства моста через Лену подешевел почти на ₽50 млрд
Бизнес
Река Лена в Якутске

Год назад Николаев говорил РБК, что стоимость проекта оценивается в 130 млрд руб., до этого сумма составляла 176 млрд. Его будет реализовывать подрядная группа ВИС совместно с «Ростехом» и Сбербанком.

Строительство моста через Лену в районе Якутска обсуждается с 1985 года. Согласно проекту, он будет представлять собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах. Длина самого моста составит 2,5 км, также будет возведено более 2 км эстакад на двух берегах. Строительство собираются завершить к 2028-му. В этом году начались подготовительные работы, основной этап строительства стартует в 2025-м.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Якутия Лена мосты Айсен Николаев

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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