Судно под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Туапсе
Судно под флагом Камеруна, на борту которого находятся грузовики с фруктами и овощами, запросило помощи в акватории Черного моря в районе Туапсе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота.
«Судно под флагом Камеруна. Сигнала бедствия не было, просто запрос о помощи. Пока нет понимания, что именно за неполадки на судне. На борту находятся грузовые автомобили с овощами и фруктами», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на борту 28 человек экипажа — все граждане Турции и Грузии. Возле судна сейчас находится буксир, обстановка уточняется.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что судно запросило помощь из-за нарушения балластной системы. «Сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было, своими силами проводился ремонт системы», — рассказал источник.
В начале декабря прошлого года сухогруз под флагом Панамы, следовавший из Находки в японский порт Кинуура (центральная префектура Айти) с грузом угля, затонул в Японском море. Судно подало сигнал бедствия вечером 1 декабря в 380 км от японской префектуры Симанэ. На место происшествия прибыл сторожевик береговой охраны Южной Кореи.
Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка сообщил ТАСС, что судно переломилось пополам. Однако пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко позднее уточнил, что контейнеровоз получил пробоины, не переломился. Всех 18 членов экипажа эвакуировали спасатели.