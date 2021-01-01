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В Туапсе столкнулись два судна под флагами Вануату и Турции

Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел утром в субботу, 19 декабря. При швартовке одно судно носовой частью коснулось кормовой части другого.

«В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, а на другом повреждена центральная балка верхней палубы. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения никак не повлияли на движение судов», — рассказал представитель ведомства.

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Он добавил, что судно Isartal пришло в Туапсе под флагом Вануату, второе судно турецкое.

О столкновении судов под флагами Вануату и Турции в порту Туапсе также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В сентябре в проливе Эресунн между Данией и Швецией столкнулись гражданское торговое судно Ice Rose и российский фрегат. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота ВМФ сообщал, что речь идет о малом противолодочном корабле «Казанец». В результате инцидента никто не пострадал.

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