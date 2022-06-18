В Москве умер судившийся с Навальным ветеран ВОВ

В 2020 году Навальный назвал ветерана и других снявшихся в ролике в поддержку поправок в Конституцию людей «предателями». Суд оштрафовал оппозиционера на 850 тыс. руб., а внук ветерана заявил об ухудшении здоровья деда

Игнат Артеменко (Фото: СК РФ)

В Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, сообщил RT внук ветерана Игорь Колесников. Артеменко судился с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Следственный комитет возбудил в отношении Навального дело о клевете (ст. 128.1 УК) в июне 2020 года после его постов в Twitter и Telegram, посвященных видеоролику Russia Today в поддержку поправок к Конституции. В ролике снялись космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, артисты Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, дизайнер Артемий Лебедев, а также 94-летний полковник Артеменко. Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев», «людьми без совести» и «предателями», при этом не называя конкретных фамилий.

В феврале 2020 года суд оштрафовал Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана. Суд счел доказанным «оскорбительный клеветнический» характер высказываний Навального. 94-летний потерпевший в процессе практически не участвовал, за исключением выступления по видеосвязи в течение нескольких минут на первом заседании. Позднее в суд поступило письмо за подписью Артеменко, где утверждалось, что от поведения Навального у него ухудшилось здоровье.

Навальный и его защита заявляли о политическом характере дела. Оппозиционер говорил, что оно «сконструировано даже не СК, а пиарщиками», и вступил в многократные перепалки с внуком ветерана Игорем Колесниковым, прокурором и судьей.