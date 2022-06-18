Сотни застрявших российских туристов вылетели из Антальи в Москву

Их отправление было назначено на вечер пятницы, однако из-за технической неисправности вылет отложили, а туристов разместили на ночь в гостиницах. В итоге борт из Антальи отправился в Москву в 12:45

Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости

Самолет «Аэрофлота» с сотнями туристов из России, которые более 12 часов ожидали вылета из турецкой Антальи, отправился в Москву, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Задержка рейса SU2145 от 17 июня вызвана техническими причинами. Пассажирам, согласно федеральным авиационным правилам, предоставлялись гостиница, питание и напитки. В 12:45 мск 18 июня самолет вылетел в Москву», — сообщил перевозчик.

Как ранее сообщал телеканал «Москва 24» со ссылкой на пассажиров рейса, их вылет должен был состояться в пятницу вечером, около 20:00 (время в Москве и Анталье совпадает). Однако к ожидающим посадки вышел представитель авиакомпании и сообщил, что из-за технической неисправности отправление откладывается. По словам туристов, их разместили в отелях около 2:00.

«В шесть утра [моих] детей подняли, не покормили завтраком, сказали, что вылет будет в десять часов утра. Ни в какие десять часов утра мы не можем вылететь», — сообщила утром телеканалу одна из туристок.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, посадка самолета в Москве ожидается в 17:22.

Кроме того, в субботу, 18 июня, проблемы возникли у пассажиров рейсов, отправляющихся из Пулково. Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на онлайн-табло аэропорта, был задержан вылет семи рейсов, еще десять (пять на вылет и столько же на прилет) отменили.

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Так, были отменены два рейса в Анталью, один — в Ларнаку, по одному — в Хургаду и Нур-Султан. Не прилетели борты из Антальи, Даламана, Шарм-эль-Шейха и Нур-Султана.

Задержаны оказались два рейса в Анталью и один в Даламан (все три Turkish Airlines), а также рейсы в Мурманск (Smartavia), Калининград («Уральские авиалинии») и другие.