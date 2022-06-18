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МВД внедрило систему «Паутина» для розыска автомобилей в 60 регионах

Весной прошлого года ведомство представило план развертывания ПО для обнаружения угнанных машин во всех регионах страны. Процесс сбора и обработки данных о перемещениях автомобилей в единую базу данных продлится до конца года
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Система розыска угнанных и скрывшихся с мест ДТП автомобилей «Паутина» внедрена в 60 регионах России, пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

В конце марта прошлого года ведомство представило план-график развертывания этого специального программного обеспечения во всех субъектах, за исключением Чукотского автономного округа, где на дорогах пока нет видеокамер. Сейчас МВД совместно с правительствами регионов монтирует оборудование, переключает комплексы на новый сервер, пишет агентство.

«В единой базе аккумулируются данные о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств. Информация обрабатывается и хранится согласно регламентам», — рассказали в министерстве. Эта работа, как ожидается, продлится до конца года.

В МВД отметили, что в рамках политики импортозамещения «Паутина» работает на базе отечественных микропроцессоров.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В апреле прошлого года МВД запустило систему на территории Центрального федерального округа, а в июле в министерстве сообщали о планах внедрить ее в своих подразделениях по всей стране до конца года. «Паутина» интегрирована с порталом госуслуг, органами казначейства и «Почтой России».

Использование системы позволит сотрудникам дежурных частей оперативнее реагировать на объявление плана «Перехват» и координировать работу экипажей ДПС при задержании нарушителей, отмечают в ведомстве.

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