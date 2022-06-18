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«Коммерсантъ» узнал о задержании главы «Соликамского магниевого завода»

Директор магниевого завода в Соликамске задержан по подозрению в пособничестве злоупотреблении полномочиями, он возглавил СМЗ в мае, пишет «Коммерсантъ». Завод выпускает почти 100% соединений редкоземельных элементов в России

Следователи МВД задержали директора «Соликамского магниевого завода» Артура Уртаева по уголовному делу о пособничестве в злоупотреблении полномочиями, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Против него завели дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК, статья предусматривает предельное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как считает следствие, Уртаев заключил в начале июня с миноритарным акционером Игорем Пестриковым договор займа, сумма составила 250 млн руб. под 11% годовых. Согласно соглашению, долг следовало погасить до 30 июля 2002 года. Обеспечивать договор должны были доли заемщика: 24,99% в «Фин-Проект», управляемой компанией «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» — ключевым поставщиком сырья для магниевого завода в Соликамске.

Убытки комбината, которые по результатам 2021 года превысили 75,5 млн руб., стали причиной невыполнения договоренности по возврату займа, после чего действия Уртаева сочли растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Пестрикова объявили в федеральный розыск.

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СМЗ основан в 1936 году, он является единственным в России производителем соединений редкоземельных элементов и переработчиком редкоземельного минерального сырья. На его долю также приходится более 60% товарного магния и до 5% титановой губки в России. Уртаев стал директором завода в начале мая, уточняет издание, он также возглавляет московскую компанию «Центурион Парк», которая занимается разборкой и сносом зданий.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Соликамский магниевый завод Соликамск задержание

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