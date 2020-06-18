Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
Райффайзенбанк оставит сотрудников на удаленке до сентября Финансы, 15:00 УЕФА рекомендовал лигам перенести конец трансферного окна на 5 октября Спорт, 14:59 Верховная рада отказалась поддержать уход Вакарчука из парламента Политика, 14:58 ЦБ рекомендовал банкам снимать ограничения с учетом региональных мер Финансы, 14:46 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 14:45 СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником Общество, 14:35 РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга Спорт, 14:30 ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции Общество, 14:28 Якобашвили оценил ограничения из-за COVID-19 словом «переборщили» Общество, 14:27 ФНС предупредила о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля Экономика, 14:24 Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК Политика, 14:22 Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии Общество, 14:15 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 14:14 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль Политика, 14:13
Общество ,  
0 

Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»

Премия Давиду Тухманову присуждена за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Госпремию в области эстрадного искусства композитор получил в 2003 году
Давид Тухманов
Давид Тухманов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Композитор Давид Тухманов получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года, следует из указа президента Владимира Путина.

Кроме Тухманова премию в этой области также присудили главному врачу ГКБ № 15 имени О.М.Филатова Валерию Вечерко.

Госпремию в области литературы и искусства 2019 года получили:

  • директор тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков — за создание одноименного музея и просветительскую деятельность;
  • писатель и литературовед Валентин Курбатов — за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы;
  • директор Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии в Иркутской области Галина Медведева — за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.

Опубликован шорт-лист премии «Большая книга»
Общество
Фото: АГН «Москва»

Тухманов — автор множества знаменитых советских композиций. Он сочинил музыку для песни «Олимпиада-80», а также «День Победы», известную в исполнении певца Льва Лещенко. Композитору 20 июля этого года исполнится 80 лет.

В 2003-м ему была присуждена Государственная премия в области эстрадного искусства. В 2010 году за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность композитора наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: композитор, премия
Материалы по теме
Госпремию по науке получат разработчики вакцины от COVID-19
Общество
Опубликован шорт-лист премии «Большая книга»
Общество
Вручение премии ТЭФИ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter