Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»

Тухманов — автор множества знаменитых советских композиций. Он сочинил музыку для песни «Олимпиада-80», а также «День Победы», известную в исполнении певца Льва Лещенко. Композитору 20 июля этого года исполнится 80 лет.

В 2003-м ему была присуждена Государственная премия в области эстрадного искусства. В 2010 году за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность композитора наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.