Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»
Композитор Давид Тухманов получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года, следует из указа президента Владимира Путина.
Кроме Тухманова премию в этой области также присудили главному врачу ГКБ № 15 имени О.М.Филатова Валерию Вечерко.
Госпремию в области литературы и искусства 2019 года получили:
- директор тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков — за создание одноименного музея и просветительскую деятельность;
- писатель и литературовед Валентин Курбатов — за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы;
- директор Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии в Иркутской области Галина Медведева — за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.