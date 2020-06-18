За сутки в России от COVID-19 умерли 182 человека

Общее количество жертв превысило 7,6 тыс. человек. Санкт-Петербург обогнал Подмосковье по количеству смертей от COVID-19

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В России за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 182 человека, сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 7660 жертв COVID-19.

В Москве в общей сумме зарегистрировано 3483 умерших. Санкт-Петербург обошел Подмосковье по этому показателю, там зафиксировали 756 и 751 умершего соответственно. Накануне общее количество смертей в первом регионе достигло 727 человек, во втором — 728. В Дагестане выявили 338 смертей, а в Нижегородской области — 181 умерший.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Всего в России более 561 тыс. заболевших. Вторые сутки подряд в стране регистрируют менее 8 тыс. зараженных. За сутки от COVID-19 выздоровели более 9,6 тыс. человек. В общей сумме из больниц выписали свыше 313 тыс.