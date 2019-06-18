Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора

На заседании городского правительства было принято постановление о переходе столицы на раздельный сбор мусора. Специальные контейнеры для этого должны появиться во дворах всех жилых домов до конца текущего года

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Москва рассчитывает начать переход на раздельный сбор твердых отходов с начала 2020 года. Соответствующее постановление было принято 18 июня на заседании президиума правительства Москвы, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года. «До этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установят специальные емкости для вторичного сырья (пластик, стекло, бумага, картон, металл)», — уточняется в сообщении.

Согласно постановлению департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено заключить дополнительные соглашения к государственным контрактам на вывоз твердых коммунальных отходов. «Это необходимо для логистики обращения с мусором с учетом раздельного сбора», — сказано в сообщении.

В мэрии добавляют, что обычные контейнеры во дворах также останутся, в них москвичи смогут выбрасывать другие отходы.