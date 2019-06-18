В стратегии Украинских железных дорог прописали отмену блокады Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию развития железных дорог до 2023 года. В плане предусмотрена возможность снятия транспортной блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство Украины утвердило новую стратегию развития национального железнодорожного оператора АО «Укрзализныця» до 2023 года, сообщает портал Liga.net со ссылкой на пока не опубликованный документ.

В стратегии описаны два — оптимистический и базовый — сценария развития железных дорог Украины на ближайшие пять лет. При этом одним из возможных вариантов увеличения объема перевозок в документе названа отмена введенного в 2017 году запрета на грузовое транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды — 30%, черных металлов — 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое», — описывает содержание документа Liga.net.

В марте 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил предложение президента Петра Порошенко о полном прекращении перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом через границу с ДНР и ЛНР. Официальный Киев тогда заявил, что запрет будет действовать вплоть до возвращения под его юрисдикцию крупных промышленных предприятий, расположенных в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса, а также до выполнения минских соглашений. МИД России назвал такую постановку вопроса «кощунственной», отметив, что именно Киев не желает выполнять соглашения.