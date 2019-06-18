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В стратегии Украинских железных дорог прописали отмену блокады Донбасса
Кабмин Украины утвердил стратегию развития железных дорог до 2023 года. В плане предусмотрена возможность снятия транспортной блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство Украины утвердило новую стратегию развития национального железнодорожного оператора АО «Укрзализныця» до 2023 года, сообщает портал Liga.net со ссылкой на пока не опубликованный документ.

В стратегии описаны два — оптимистический и базовый — сценария развития железных дорог Украины на ближайшие пять лет. При этом одним из возможных вариантов увеличения объема перевозок в документе названа отмена введенного в 2017 году запрета на грузовое транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды — 30%, черных металлов — 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое», — описывает содержание документа Liga.net.

Политика
Зеленский пообещал предпринимателям Донбасса иностранные инвестиции

В марте 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил предложение президента Петра Порошенко о полном прекращении перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом через границу с ДНР и ЛНР. Официальный Киев тогда заявил, что запрет будет действовать вплоть до возвращения под его юрисдикцию крупных промышленных предприятий, расположенных в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса, а также до выполнения минских соглашений. МИД России назвал такую постановку вопроса «кощунственной», отметив, что именно Киев не желает выполнять соглашения.

Позднее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что после того, как самопровозглашенной республике объявили блокаду, ее власти не будут продавать Украине «ни металл, ни уголь, ни известняк, то есть все то, что необходимо для работы металлургических предприятий».

В начале июня 2019 года спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что на заседании ТКГ вопрос о снятии блокады был поднят представителями ДНР и ЛНР и «поддержан в общей форме российской стороной».

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что решение об отмене запрета на транспортное сообщение должно приниматься в СНБО. После этого бывший президент Петр Порошенко заявил, что обеспокоен новостями о готовности Украины отменить ограничения.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Украинские железные дороги, Донбасс
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