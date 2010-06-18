Журналисты Киргизии просят СМИ не называть геноцидом события в Оше

Журналисты Киргизии просят представителей иностранных СМИ не употреблять термин "геноцид" для обозначения событий, произошедших на юге страны. По их мнению, корреспонденты информагентств подают информацию, не понимая менталитета и не до конца изучив ситуацию.

По словам главы временного правительства Киргизии Розы Отунбаевой, жители Оша также пожаловались на скудное освещение беспорядков в "южной столице" и Джалал-Абаде.

Уточняется, что некоторые местные телеканалы во время вооруженных столкновений "показывали футбол и мультфильмы", а зарубежные СМИ предоставляли однобокую информацию.

Тем временем число погибших во время беспорядков на юге Киргизии достигло 192 человек. Минувшей ночью в Москву спецборт МЧС России доставил 97 беженцев из зоны киргизско-узбекского конфликта. По данным ООН, в самой Киргизии число людей, покинувших свои дома, достигает 400 тыс. человек.