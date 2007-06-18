Агенту Скотленд-Ярда грозит пожизненный срок за работу на СМИ

Сотрудник Скотленд-Ярда, занимавшийся контртеррористическими операциями, может получить пожизненное заключение за утечку секретной информации в прессу. 59-летний Томас Ланд-Лэк сегодня признал себя виновным в утечке оперативной информации, послужившей основанием для материала, который был опубликован в апреле с.г. в британской Sunday Times.

Против экс-сотрудника теперь выдвинуты обвинения по статье "Неправомерные действия на судебной или государственной службе", максимальным наказанием по которой является пожизненное заключение. Адвокат обвиняемого Эдвард Генри, комментируя признание своего подзащитного, заявил, что его клиент раскаялся и сожалеет о своем поведении.

Т.Ланд-Лэк весной 2007г. работал гражданским служащим отдела спецопераций Скотленд-Ярда в рамках контртеррористического подразделения. 22 апреля с.г. Sunday Times опубликовала материал на основе разведданных, предоставленных газете сотрудником Скотленд-Ярда. В материале говорилось, что международная террористическая сеть "Аль-Кайеда" готовит новые крупные теракты на Западе, по масштабам сопоставимые с ядерными бомбардировками японских городов Хиросимы и Нагасаки. В статье также указывалось, что руководители "Аль-Кайеды" активизировали контакты с боевиками в Великобритании.

Вердикт по делу Т.Ланд-Лэка будет оглашен в конце июля с.г. В настоящее время он отпущен под залог, передает Associated Press.

Напомним, еще в октябре 2006г. "Аль-Кайеда" заявила, что основной целью ее атак теперь будет Великобритания, а не США. "Аль-Кайеда" рассматривает Великобританию как легкую мишень из-за тесных связей этой страны с Пакистаном, где, по разведывательным данным, находятся лагеря боевиков группировки. А поскольку между Пакистаном и Великобританией ежегодно перемещаются десятки тысяч человек, это облегчит террористам отправку в Европу своих боевиков. Наличие же в Соединенном Королевстве большой пакистанской диаспоры затруднит спецслужбам вычисление предполагаемых участников террористического акта.

Как считают специалисты, агентам "Аль-Кайеды" в Великобритании уже удалось практически полностью восстановить инфраструктуру организации, разгромленную британскими спецслужбами после июльских взрывов в Лондоне в 2006г.