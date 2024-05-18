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Общество ,  
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Продюсер Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro

Продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro
Российскую поп-группу Serebro перезапустят, сообщил продюсер Максим Фадеев. Она перестала существовать в 2019 году после того, как лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами
Максим Фадеев
Максим Фадеев (Фото: maxfadeev1 / Telegram)

Прекративший в 2019 году существование поп-проект Serebro перезапустят, сообщил российский продюсер Максим Фадеев в своем телеграм-канале.

«Перезапускаем Serebro. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал он.

Музыкальная группа Serebro была создана в 2006 году, спустя год дебютировала на конкурсе «Евровидение» с песней Song№ 1 и заняла там третье место. В ее состав входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

С момента создания Serebro записали три студийных альбома, один из них — на английском языке. После участия в «Евровидении» группа приобрела большую популярность в России и за рубежом. В 2007 году коллектив был отмечен международной музыкальной премией World Music Awards, а также наградами «Золотой граммофон» за хит «Скажи, не молчи», «Песня года» и «Новые песни о главном» за песню «Сладко».

Лейбл Максима Фадеева MALFA расторг контракт со всеми артистами
Бизнес
Максим Фадеев

Вместе с тем за время существования Serebro происходили частые смены солисток. Лизоркина покинула группу в 2009 году, Темникова — в 2014-м, Серябкина — в 2019-м. Несмотря на то, что новые участницы были найдены, в октябре 2019-го Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла MALFA, к которому относилось и Serebro. За ними сохранились права на песни. Продюсер объяснил такое решение желанием реструктуризировать свою компанию и изменить ее «внутренний посыл».

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Россия Максим Фадеев продюсер

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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