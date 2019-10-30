Лейбл Максима Фадеева MALFA расторг контракт со всеми артистами

Продюсер объяснил такое решение желанием реструктуризировать свою компанию и изменить ее «внутренний посыл». Теперь лейбл будет предлагать массовому рынку только одного-двух артистов в год, обещал Фадеев

Лейбл MALFA разорвал контракт со всеми артистами, сообщил его основатель, продюсер Максим Фадеев на странице лейбла на YouTube.

Он отметил, что исполнители получили авторские права на весь контент безвозмездно. Исключение — два артиста, с которыми ведутся судебные споры. По словам Фадеева, это самое кардинальное изменение за все время существования MALFA.

«Компания разрослась до невероятных объемов и размеров, которые было практически невозможно контролировать. Я решил полностью реструктуризировать компанию и ее внутренний посыл. Я понял только одну вещь, что это может быть не компания масс-маркет (у нас было более 30 артистов), а очень емкая компания с ограниченным входом», — заявил продюсер.

Фадеев пояснил, что речь идет о создании эксклюзивного лейбла, который будет заниматься работой на одного-двух артистов в год. «Мы сможем сосредоточиться лучше и делать лучший продукт», — заключил продюсер.

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