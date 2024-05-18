Жена губернатора вспомнила о выстреле из-за спора с ним о перголе
Супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина выпустила книгу «Мое. Душевная публицистика», где в том числе рассказала о жизни с мужем и случае, когда она целилась из автомата по нему. Содержание книги передает портал 47news.
Инцидент произошел на даче семьи в Кингисеппском районе. Ирина Дрозденко выращивала там клематисы и попросила мужа сделать под них перголу из реек. Вместе с Александром Дрозденко этим должен был заняться «близкий друг А.А.», его имя в книге не названо, но 47news утверждает, что речь идет об их однокурснике Алхасе Алексеевиче Тарбе.
Мужчины соорудили конструкцию — «странное нагромождение реек, противоречащее всем правилам геометрии», как ее описывает Ирина Дрозденко, это была «совсем не пергола». Она схематично палкой на земле изобразила, как должна выглядеть пергола, после чего ее супруг и их приятель начали переделывать конструкцию. Через час был готов новый вариант, не подошедший по размеру.
«Не нравится? Бери и делай сама! — сказал, как отрезал, муж, бросил инструмент и с вызовом посмотрел на меня. — И вообще, ты ничего не понимаешь в геометрии и формах. Что может понимать женщина в красоте форм? — выпалил муж и внезапно поперхнулся, встретившись со мной взглядом», — пишет она в книге.
После этого, как сообщает 47news, рассказ ведется от лица А. А.: «Смотрю, а Сашка пригнулся и бегом в заросли. И чего это он? Может, живот прихватило? Так дома ближе и удобнее. Не прошло и минуты, как из дома вышла Ира с предметом, напоминающим автомат Калашникова, передернула затвор и прицельно выстрелила по земле недалеко от шевелившихся кустов». Он добавил, что сам спрятался за сараем, больше выстрелов не было слышно. Дрозденко выбрался из кустов через полчаса и сказал «Все! Можно сдаваться! Остыла, я ее знаю».
Его супруга в конце концов сама доделала перголу, отпилив лишние части лобзиком.
Портал пишет, что случай произошел в то время, когда Дрозденко руководил Кингисеппским районом (1996-2002 годы, исходя из его биографии; Ленинградской областью он руководит с 2012-го). Это был «неспокойный» период, и Дрозденко решил научить жену пользоваться «Сайгой» — охотничьим карабином, выпускаемым на базе автомата Калашникова. Губернатор увлекается охотой, а также рыбалкой.
Супруги Дрозденко вместе почти 40 лет, у них двое дочерей. Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволжске. Это государственное профессиональное образовательное учреждение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучение в нем бесплатно
Также она является председателем совета Благотворительного фонда «Место под солнцем», по инициативе которого и появился мультицентр.
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