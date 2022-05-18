Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160

Бывшего директора оборонного предприятия Андрея Трубкина приговорили к 8 годам колонии общего режима. Его признали виновным в выводе и «отмывании» порядка 200 млн руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Савеловский районный суд Москвы вынес во вторник, 17 мая, приговор в отношении бывшего генерального директора предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина, которого отправили на восемь лет в исправительную колонию за хищения. Об этом говорится в карточке Савеловского районного суда Москвы, информацию подтвердил один из участников судебного заседания. Бывшего директора также обязали выплатить предприятию сумму ущерба в размере 102 млн руб.

По версии следствия, Трубкин выводил активы ОАО «НПП «Темп» им. Короткова» под видом оплаты различных услуг. В частности, договоры заключали на ремонт крыши, установку автоматизированной системы управления и программного обеспечения, реконструкцию производственных мощностей и на выполнение работ по расчету элементов конструкций на прочность. В материалах дела, которое расследовали в следственном управлении при УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве, содержалось восемь эпизодов.

Экс-директор был задержан сотрудниками московской полиции в феврале 2019 года в Мытищинском районе Подмосковья, сообщал РБК. На тот момент он на протяжении трех лет находился в федеральном розыске. Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались Трубкин и его жена, и попытались остановить их машину в районе Ярославского шоссе. Находившаяся за рулем женщина не подчинилась приказу полиции. После перекрытия автотрассы пассажиры автомобиля были задержаны. Трубкин тогда предъявил водительское удостоверение на имя его родного брата Александра.