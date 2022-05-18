Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине Финансы, 19:47
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Общество ,  
0 

Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160

Бывшего директора оборонного предприятия Андрея Трубкина приговорили к 8 годам колонии общего режима. Его признали виновным в выводе и «отмывании» порядка 200 млн руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Савеловский районный суд Москвы вынес во вторник, 17 мая, приговор в отношении бывшего генерального директора предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина, которого отправили на восемь лет в исправительную колонию за хищения. Об этом говорится в карточке Савеловского районного суда Москвы, информацию подтвердил один из участников судебного заседания. Бывшего директора также обязали выплатить предприятию сумму ущерба в размере 102 млн руб.

По версии следствия, Трубкин выводил активы ОАО «НПП «Темп» им. Короткова» под видом оплаты различных услуг. В частности, договоры заключали на ремонт крыши, установку автоматизированной системы управления и программного обеспечения, реконструкцию производственных мощностей и на выполнение работ по расчету элементов конструкций на прочность. В материалах дела, которое расследовали в следственном управлении при УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве, содержалось восемь эпизодов.

Экс-директор был задержан сотрудниками московской полиции в феврале 2019 года в Мытищинском районе Подмосковья, сообщал РБК. На тот момент он на протяжении трех лет находился в федеральном розыске. Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались Трубкин и его жена, и попытались остановить их машину в районе Ярославского шоссе. Находившаяся за рулем женщина не подчинилась приказу полиции. После перекрытия автотрассы пассажиры автомобиля были задержаны. Трубкин тогда предъявил водительское удостоверение на имя его родного брата Александра.

Оборонное предприятие

ОАО «НПП «Темп» является разработчиком деталей для топливных систем стратегических ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2. Среди заказчиков предприятия — ПАО «Сухой», ОДК и российские авиаремонтные заводы. В базе данных СПАРК говорится, что у научно-производственного предприятия три акционера. 28,5% акций НПП «Темп» принадлежат НПЦ «Салют», входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», 30% — АО «Техинвест», контролируемому Валентином Сухолитко и его партнером Сергеем Васильевым, еще 29,58% — НПП «ЭГА», контролируемому Ваганом Геворкяном.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Ту-160 приговор суд ОПК
Материалы по теме
Суд приговорил полковника Захарченко к 16 годам по второму делу о взятках
Общество
Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Политика
Ракетоносцы ВКС России Ту-160 провели 13-часовой полет над Арктикой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter