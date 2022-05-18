Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160
Савеловский районный суд Москвы вынес во вторник, 17 мая, приговор в отношении бывшего генерального директора предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина, которого отправили на восемь лет в исправительную колонию за хищения. Об этом говорится в карточке Савеловского районного суда Москвы, информацию подтвердил один из участников судебного заседания. Бывшего директора также обязали выплатить предприятию сумму ущерба в размере 102 млн руб.
По версии следствия, Трубкин выводил активы ОАО «НПП «Темп» им. Короткова» под видом оплаты различных услуг. В частности, договоры заключали на ремонт крыши, установку автоматизированной системы управления и программного обеспечения, реконструкцию производственных мощностей и на выполнение работ по расчету элементов конструкций на прочность. В материалах дела, которое расследовали в следственном управлении при УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве, содержалось восемь эпизодов.
Экс-директор был задержан сотрудниками московской полиции в феврале 2019 года в Мытищинском районе Подмосковья, сообщал РБК. На тот момент он на протяжении трех лет находился в федеральном розыске. Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались Трубкин и его жена, и попытались остановить их машину в районе Ярославского шоссе. Находившаяся за рулем женщина не подчинилась приказу полиции. После перекрытия автотрассы пассажиры автомобиля были задержаны. Трубкин тогда предъявил водительское удостоверение на имя его родного брата Александра.
Оборонное предприятие
ОАО «НПП «Темп» является разработчиком деталей для топливных систем стратегических ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2. Среди заказчиков предприятия — ПАО «Сухой», ОДК и российские авиаремонтные заводы. В базе данных СПАРК говорится, что у научно-производственного предприятия три акционера. 28,5% акций НПП «Темп» принадлежат НПЦ «Салют», входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», 30% — АО «Техинвест», контролируемому Валентином Сухолитко и его партнером Сергеем Васильевым, еще 29,58% — НПП «ЭГА», контролируемому Ваганом Геворкяном.