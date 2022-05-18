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МВД заявило об отсутствии утечек персональных данных из системы ГИБДД

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

МВД России не подтверждает утечку данных из информационных ресурсов ведомства, включая федеральную информационную систему ГИБДД, сообщает «МВД Медиа».

«Тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения», — пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что информационные системы ведомства работают штатно.

Компании объяснили парсингом новые данные на карте с утечкой «Яндекс.Еды»
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

В марте в интернете распространилась ссылка на сайт, на котором была карта с данными пользователей «Яндекс.Еды». На ней были адрес доставки, телефон, электронная почта, сумма заказов за последние полгода. Ранее компания сообщала об утечке из-за недобросовестных действий сотрудника, эти данные и оформили в виде карты. Тогда Роскомнадзор заблокировал сайт с украденными данными и оштрафовал «Яндекс. Еду» на 60 тыс.

Однако 18 мая Forbes сообщил о появлении дополненной карты, на ней, по данным журнала, появились сведения ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна» и других источников. Речь идет об адресах, номерах телефонов, VIN-номерах автомобилей и прочих данных пользователей сервисов.

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