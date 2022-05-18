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В Дагестане в ходе КТО ликвидировали двоих боевиков

Ночью в Махачкале ввели режим контртеррористической операции. По данным НАК, двое боевиков планировали теракт на энергетическом объекте. Силовики нейтрализовали их в перестрелке, на месте происшествия нашли взрывное устройство
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, сообщили РБК в Национальном террористическом комитете (НАК). Потерь среди сотрудников спецслужб нет, как и пострадавших среди мирных жителей.

Боевики планировали теракт на одном из энергетических объектов города, заявляют в комитете.

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«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

На месте перестрелки были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. «Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — добавили в НАК. Источник «Интерфакса» сообщал, что личности боевиков установлены.

Ранее местное управление ФСБ сообщило, что в Ленинском районе города с 02:45 действует режим КТО.

В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
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Фото:РИА Новости

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До этого такой режим в Дагестане последний раз вводили 10 сентября 2021 года. Силовики осуществляли паспортный контроль и досматривали машины в Буйнакском районе республики, отрабатывая информацию о возможном передвижении террористов. На следующий день режим КТО был отменен.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Екатерина Костина Екатерина Костина
Махачкала Дагестан боевики КТО контртеррористическая операция
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