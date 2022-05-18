В Дагестане в ходе КТО ликвидировали двоих боевиков
Двое боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале, сообщили РБК в Национальном террористическом комитете (НАК). Потерь среди сотрудников спецслужб нет, как и пострадавших среди мирных жителей.
Боевики планировали теракт на одном из энергетических объектов города, заявляют в комитете.
«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — говорится в сообщении.
На месте перестрелки были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. «Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — добавили в НАК. Источник «Интерфакса» сообщал, что личности боевиков установлены.
Ранее местное управление ФСБ сообщило, что в Ленинском районе города с 02:45 действует режим КТО.
До этого такой режим в Дагестане последний раз вводили 10 сентября 2021 года. Силовики осуществляли паспортный контроль и досматривали машины в Буйнакском районе республики, отрабатывая информацию о возможном передвижении террористов. На следующий день режим КТО был отменен.