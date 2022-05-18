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В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы
Режим действует с 2:45 18 мая в Ленинском районе Махачкалы. Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 года
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Ленинском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщило управление ФСБ по Дагестану, передает ТАСС.

«Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2 часов 45 минут 18 мая на территории Ленинского района г. Махачкалы», — говорится в сообщении. Причины не уточняются.

Последний раз режим КТО вводили в Дагестане в сентябре 2021 года. Он действовал в Буйнакском районе республики. Силовики проводили паспортный контроль и досматривали машины. Они отрабатывали информацию о возможном передвижении террористов.

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Жанна Антохина
контртеррористическая операция Махачкала режим КТО
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